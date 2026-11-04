В Москве временно приостановили аренду электросамокатов из-за непогоды
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В Москве временно приостановили аренду электросамокатов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«Из-за непогоды поставили на паузу прокат электросамокатов. Сейчас на них ездить небезопасно», — говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, все операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу в связи с ухудшением погодных условий. Сервисы вернутся к работе, когда в столицу вернется тепло.
Владельцам личных самокатов и велосипедов в непогоду рекомендовали пользоваться городским общественным транспортом.
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