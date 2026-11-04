Актер Глинников впервые заговорил о ребенке, которого скрывал

Актер Илья Глинников впервые рассказал о ребенке, которого скрывал от всех, так как не выносит на публику личную жизнь, сообщает «СтарХит» .

Играя в новом сериале «Роддом» акушера-гинеколога, он взаимодействует с младенцами. Поэтому артист сказал, что жизненный опыт отца пришелся очень кстати.

«Да, это бесценный опыт, очень помогает. Потому что здесь ответственность на уровне жизни. Была сцена, в которой участвовала нерожавшая актриса. И я, „достав“ трехнедельного ребенка, положил его ей на грудь и следил, чтобы он не уткнулся, не задохнулся. Где-то ей подсказывал: „Заверни вот так, ручкой так“», — пояснил Глинников.

По его словам, он с женой мог не спать и вставал по ночам к ребенку.

«Это самая лучшая роль, которую я когда-либо играл. В моей жизни было много моментов, которые разделили жизнь на „до“ и „после“. Но это лучшее, что случалось со мной в жизни», — добавил артист.

О том, что в семье Глинникова ожидается пополнение, стало известно летом прошлого года. Но актер рассказал о рождении ребенка только в январе 2026 года. При этом артист не раскрыл имя и пол малыша. Также он хранит в тайне имя своей супруги.

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