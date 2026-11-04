Кабмин повысил ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

Российское правительство повысило ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого крепкий алкоголь из недружественных стран облагался пошлиной в 20%, но не менее 3 евро за литр.

Повышенные пошлины введены на импорт спиртовых настоек, виски, рома, джина, ликеров, неденатурированного этилового спирта и других алкогольных напитков.

Мера будет действовать по 31 декабря следующего года.

Ранее стало известно, что российское вино может подорожать на 40% из-за пошлин на европейские бутылки.

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