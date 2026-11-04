Кабмин повысил ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран
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Российское правительство повысило ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого крепкий алкоголь из недружественных стран облагался пошлиной в 20%, но не менее 3 евро за литр.
Повышенные пошлины введены на импорт спиртовых настоек, виски, рома, джина, ликеров, неденатурированного этилового спирта и других алкогольных напитков.
Мера будет действовать по 31 декабря следующего года.
Ранее стало известно, что российское вино может подорожать на 40% из-за пошлин на европейские бутылки.
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