USD
Доллар США
81,67
0.86 %
EUR
Евро
91,60
1.26 %
CNY
Китайский Юань
12,18
0.08 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,24
0.86 %

НАБУ завершило дело о коррупции в окружении Зеленского

Политика
Mr.Rosewater. Собственная работа

Фото - © Mr.Rosewater. Собственная работа/Wikipedia.org

Закончено проведение досудебного расследование по коррупционному делу «Мидас», где замешаны представители ближайшего окружения украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Как рассказало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), расследование проводили НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Это дело высокоуровневой преступной организации, действовавшей в энергетическом секторе и системно получавшей неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» и других госпредприятий.

По сведениям следствия, участники преступной схемы получали от контрагентов от 10% до 15% стоимости контрактов. Для легализации денег использовался отдельный офис, криптовалюта, ценные бумаги и иностранный инвестфонд. В 2020–2025 годах через указный офис прошло свыше 111 млн долларов и 12 млн евро.

В НАБУ заявили, что «приняли меры по аресту активов организации на Украине и за рубежом».

Об этом деле было заявлено в ноябре 2025 года. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича, друга Зеленского. Обнародование материалов данного дела привело к отставке нескольких министров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.