НАБУ завершило дело о коррупции в окружении Зеленского

Как рассказало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), расследование проводили НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Это дело высокоуровневой преступной организации, действовавшей в энергетическом секторе и системно получавшей неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» и других госпредприятий.

По сведениям следствия, участники преступной схемы получали от контрагентов от 10% до 15% стоимости контрактов. Для легализации денег использовался отдельный офис, криптовалюта, ценные бумаги и иностранный инвестфонд. В 2020–2025 годах через указный офис прошло свыше 111 млн долларов и 12 млн евро.

В НАБУ заявили, что «приняли меры по аресту активов организации на Украине и за рубежом».

Об этом деле было заявлено в ноябре 2025 года. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича, друга Зеленского. Обнародование материалов данного дела привело к отставке нескольких министров.

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