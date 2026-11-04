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Один двигатель отказал у самолета в небе над Москвой

Происшествия
Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

У пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» отказал один двигатель в небе над Москвой, сообщает SHOT.

Самолет прибывал во Внуково из Минска. Во время захода на посадку на высоте около 1,5 км у лайнера сам выключился один из двигателей. А перед ЧП резко упали обороты. В кабине пилотов сразу сработала сигнализация, которая говорила о неполадке.

Экипаж подал сигнал срочности Pan-Pan-Pan, затем продолжил заход на посадку. Через несколько минут Boeing приземлился в столице.

Никто из пассажиров во время инцидента не пострадал.

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