Старая ошибка в Генплане лишила самарцев законной земли

В Самарской области сотня людей выкупила участки в черте леса, и теперь их сделки «откатывают» из-за старой ошибки в Генплане, сообщает Baza .

Местная жительница пожаловалась, что у нее уже забрали один участок на 1,3 тыс. кв. м. Также недавно прокуратура подала иск на изъятие второго. Хотя пять лет назад ее семья законно приобрела землю в Студеном Овраге, и еще выплачивает кредит за этот «фантом». Они только радуются, что не успели запустить стройку дома.

В такой же ситуации, по словам собеседницы, оказались минимум 94 владельца участков. По этой земле выявлено десятки исков. Все люди покупали землю под индивидуальное жилищное строительство, а теперь вынуждены отстаивать свои права в судах.

Это произошло из-за неожиданно всплывшей ошибки в 2025 году. Как выяснилось, 8 тыс. га земель поселка принадлежат лесфонду. Эти территории включили в черту города в 2008 году при расширении границ Самары, но не согласовали данный документ с Рослесхозом.

Поэтому получилось, что огромный кусок земли по документам попал под застройку незаконно. данную часть Генплана суд признал недействительной. По закону он считается федеральной собственностью и РФ может изымать участки. Это происходит даже если человек купил землю честно и не знал о проблеме.

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