Русскому фитнес-тренеру грозит пожизненное в Таиланде за наркотики

На Пхукете 36-летнему социальному психологу и фитнес-тренеру из Краснодара грозит пожизненное за торговлю наркотиками, так как у него нашли почти 100 граммов запрещенных веществ, сообщает SHOT .

Мужчина уехал в Таиланд этой зимой. Он путешествовал, а также онлайн и офлайн подрабатывал фитнес-тренером, составлял программы питания и консультировал клиентов как психолог, в том числе и зависимых.

Россиянина задержали патрульные 2 ноября. Житель Краснодара вел себя подозрительно, а когда к нему подъехала полицейская машина, то бросил сверток в кювет. При осмотре места силовики обнаружили два пакета, которые были обмотаны черной лентой. Внутри нашли порошок весом 2,13 грамма.

Россиянин на допросе все отрицал. Но также при обысках в его доме обнаружили пакет с наркотиками, весивший 91,08 грамма. Экспертиза установила, что порошок — это метамфетамин.

Еще меданализы показали наличие наркотиков в организме россиянина, а в его смартфоне были переписки о купле-продаже запрещенных веществ.

Мужчину объявили в незаконном обороте наркотических средств первой категории для коммерческого сбыта и в их употреблении. Его арестовали. Теперь россиянину грозит пожизненный срок.

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