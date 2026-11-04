В севшем из-за неисправности двигателя самолете «Победы» не было пассажиров

Самолет авиакомпании «Победа» рейсом Минск — Москва, у которого возникли проблемы с двигателем, выполнял технический рейс без пассажиров, сообщает РИА Новости .

Ранее SHOT писал, что у пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» отказал один двигатель в небе над Москвой. Экипаж подал сигнал срочности Pan-Pan-Pan, а затем борт приземлился в аэропорту Внуково.

«Сообщение SHOT содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета „Победы“. Первого ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту», — заявили в авиакомпании.

Представитель «Победы» добавил, что после посадки специалисты провели техническую проверку самолета, по результатам которой замечания к техническому состоянию воздушного судна не выявлено.

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