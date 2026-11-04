Стаи волков нападают на людей и домашних животных в Ленинградской области

Местная жительница Анна рассказала, что в основном хищники охотятся на людей с собаками. 10 октября женщина гуляла со знакомой и детьми, когда на них напал волк. Отбиться удалось пакетом — хвостатого питомца спасли, хищник убежал. Позже очередной волк погнался за другой женщиной с большой собакой. Она успела убежать, среагировав на крик и лай.

Анна сообщила о происшествии главе администрации. Там не стали реагировать и посоветовали обратиться в местный комитет по охране животного мира. Комитет ответил, что следы зверей обнаружены и будут проводиться регулярные осмотры. Однако после 10 октября это уже стало четвертым случаем нападения — очередной волк вышел к многоквартирным домам.

До этого хищники унесли собаку в поселке, но в комитете утверждают, что следов не нашли. Накануне волк забежал даже в подъезд, увидев очередную собаку. А в другой день звери напали на местную жительницу с собаками.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, уже отстреляли 5 особей. Ранее местным сообщили о популяции в 7 волков, однако недавно еще видели 4. Местные жители опасаются не только за своих питомцев, но и за детей — звери теперь подходят к жилым домам рано утром, когда все выходят в школу.

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