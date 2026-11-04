Подмосковье вошло в топ-5 регионов по объему льготного лизинга корпорации МСП

Малые и микропредприятия Московской области привлекли 126 млн рублей по программе льготного лизинга корпорации МСП за девять месяцев 2026 года. Регион вошел в пятерку лидеров по объему финансирования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

За девять месяцев 2026 года малые и микропредприятия России привлекли 2,1 млрд рублей по программе льготного лизинга корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ). Поддержку получили 143 компании обрабатывающей промышленности, которые приобрели около 260 единиц современного оборудования.

По объему финансирования лидируют Санкт-Петербург — 327 млн рублей, Москва — 253 млн, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 149 млн, Нижегородская область — 127 млн и Подмосковье — 126 млн. В число ведущих регионов также вошла Челябинская область с 109 млн рублей.

«Наибольший объем лизингового финансирования пришелся на три сектора: машиностроение и металлообработка — 50%, химическая промышленность — 16%, выпуск пищевых продуктов — 12%», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что дорогие кредиты особенно чувствительны для малого бизнеса, а льготный лизинг помогает обновлять производственные фонды. Производственные инвестиции создают добавленную стоимость, дают мультипликативный эффект, повышают производительность труда и укрепляют технологический суверенитет.

Здравоохранение, полиграфия и легкая промышленность, включая производителей товаров повседневного спроса, получили примерно по 4% средств. Чаще всего компании покупали металлообрабатывающие станки, печатные комплексы, упаковочные линии, оборудование для переработки полимеров и пищевой промышленности.

Программа позволяет приобрести новое российское оборудование под 6% годовых, импортное — под 8%. В новых регионах ставки составляют 1% и 3% соответственно. Лимит на получателя — 200 млн рублей, срок финансирования — пять лет. Заявки принимают на платформе МСП.РФ. Оператор — «МСП Лизинг», дочернее предприятие корпорации МСП. Программа входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.