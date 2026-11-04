14-летний подросток, которого спасли из дома-концлагеря в Киевской области, рассказал, как его пытали и допрашивали террористы из «Азова»*, сообщает SHOT .

По словам подростка, после школы он пришел домой в Петропавловской Борщаговке, так как живет всего в 200 метрах от этого места. Там же были его друзья. Чтобы увидеть, что происходит внутри, он забрался на дерево, но его оттуда сбили. В школьника кидали кирпичи, и он упал на придомовую территорию. На улице парня схватили люди в черном, занесли в дом и начали избивать. Затем подростка подняли на второй этаж и продолжили допрашивать, били головой об стену.

«Все меня били. И лопатами, и ногами, и кулаками», — заявил школьник на видео.

После этого в доме «началась суета», во время которой к нему подошла женщина и не дала продолжить избиение. Позже в здание вошел глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**. Через некоторое время 14-летнего мальчика вывели на улицу и передали медикам. Сейчас он в больнице. Подросток жалуется на сильную боль в ребрах и трудности при ходьбе.

Слова мальчика противоречат усилиям украинских властей по созданию антикризисной реакции на события в пыточном доме. Накануне в центре Киева даже устроили мини-Майдан, где собрались друзья бойцов ВСУ, представители «Азова»* и десятки других людей. Они выступили в поддержку украинских сил обороны. Но митинг оказался коротким — после исполнения гимна все разошлись через полчаса.

Что известно о доме-концлагере под Киевом, в котором держат и бьют десятки военных, читайте в материале РИАМО.

* Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.

** внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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