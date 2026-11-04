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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии здоровья актрисы

Культура

Фото - © РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РИА Новости.

«Состояние тяжелое, относительно стабильное. Дыхание через трубку аппарата искусственной вентиляции легких», — сказала ее дочь Ольга Шукшина.

Собеседница агентства добавила, что в настоящее время продолжается комплекс необходимых лечебных мероприятий.

Ранее стало известно, что состояние 88-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшается. Ей присвоили паллиативный статус.

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