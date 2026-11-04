Самбисты Подмосковья завоевали пять медалей на Всероссийском турнире в Торжке

Самбисты Московской области выиграли два золота, два серебра и бронзу на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек 14–16 лет. Турнир прошел с 30 октября по 2 ноября в Торжке, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всероссийские соревнования по самбо в Торжке посвятили памяти Героя Советского Союза, заслуженного летчика, генерал-полковника авиации В. Е. Павлова. Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей.

Золото выиграли представители Королева Тигран Еремян в весовой категории до 64 кг и Никита Стрельцов в категории до 71 кг.

Серебряными призерами стали Владислав Брытков из Пушкино в категории до 42 кг и Данил Будников из Королева в категории до 49 кг. Бронзу в весе до 49 кг завоевал Илья Батшев из Пушкино. Все спортсмены представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.