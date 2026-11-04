Подмосковный стрелок Антон Аристархов впервые выиграл чемпионат мира

Антон Аристархов из Московской области завоевал первое в карьере золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе (Катар). Он победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Антон Аристархов выиграл соревнования по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров с результатом 561 очко. Эта победа принесла подмосковному спортсмену первый в карьере титул чемпиона мира.

Серебро завоевал представитель Индии Равиндер Сингх, набравший 559 очков. Бронзовым призером стал спортсмен из Румынии с результатом 558 очков. Тройку сильнейших разделили три очка.

В прошлом году на чемпионате мира в Каире Аристархов стал бронзовым призером в той же дисциплине, набрав 556 очков. В Дохе он улучшил свой результат на пять очков.

Антон Аристархов представляет областной центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта в Ногинске.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.