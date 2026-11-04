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СК возбудил дело после осквернения памятников бойцам СВО в Амурской области

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о повреждении памятников погибшим участникам спецоперации в Амурской области, сообщает пресс-служба Следкома.

В СМИ рассказали о повреждении памятников погибшим участникам специальной военной операции на кладбище в городе Свободном. Неизвестные повредили надмогильные сооружения на воинских захоронениях.

Местные следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение и осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов, совершенных группой лиц).

Как уточнили в СУ СКР по Амурской области, с 30 октября по 2 ноября неизвестные на территории городского кладбища на 3-м км подъездной автодороги к Свободному повредили и осквернили воинские захоронения и памятники. Следователь осмотрел место происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, разыскивают лиц, причастных к преступлению.

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