В Москве простились с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым

В столичном храме Космы и Дамиана в среду прошла церемония прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым, сообщает РИА Новости .

Музыкант скончался в возрасте 64 лет. По словам представителя группы, причиной смерти бэк-вокалиста стало онкологическое заболевание.

Проститься с Тарасовым пришли его родные, близкие, друзья и коллеги. У входа в храм разместили портрет музыканта и венок из белых лилий.

Артиста похоронят на Рублевском кладбище.

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