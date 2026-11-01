Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался в возрасте 64 лет

Бэк-вокалист известной российской группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался в возрасте 64 лет, сообщает группа музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», — говорится в сообщении.

Бэк-вокалист Алексей Тарасов не принимал участие в недавних концертах группы. За него выступал сын Серафим. К настоящему моменту причина смерти музыканта неизвестна.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Г. П. Ипполитова-Иванова. Тарасов присоединился к группе «Любэ» практически в самом начале ее творческого пути и оставался участником коллектива на протяжении многих лет.

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