Блогер и интервьюер Юрий Дудь* впервые заработал 106 млн рублей на бизнесе в Испании. Это почти в 1,5 раза меньше, чем в России 5 лет назад, сообщает SHOT .

Butovo Production SL, управляющая брендом «вДудь» и занимающаяся рекламой, в прошлом году заработала 1,13 млн евро. После всех расходов у компании осталось около 75 тыс. евро (около 7 млн рублей) чистой прибыли. Почти 2 млн рублей компания могла заплатить испанской налоговой.

Прибыль Дудя* выросла более чем в 4 раза, но до российских заработков он так и не дотянулся. В 2021 году его выручка в России составила 135 млн рублей. У его жены Ольги дела пошли еще хуже: ее вынудили выйти из состава совладельцев языковой сети в Барселоне, а затем уволили с должности директора.

Ранее в России запустили процесс конфискации имущества Юрия Дудя*, в том числе трешки в столичном районе Южном Бутово, в честь которого и названа испанская компания. Для такого процесса достаточно оснований.

* Внесен в перечень иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов в России.

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