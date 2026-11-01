В ЕС заполненность газохранилищ находится на историческом минимуме

Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по итогам октября достигла 74,68%, это самый низкий уровень для данного дня за всю историю наблюдений с 2011 года. При этом на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц, сообщает РИА Новости .

Это следует из информации ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

В середине октября европейские страны перешли к отбору голубого топлива из хранилищ вместо его закачки. Это показывает, что в ЕС начался отопительный сезон. 20 октября впервые за эту осень нетто-отбор был положительным.

По состоянию на конец газовых суток 30 октября (завершились утром 31 октября) государства ЕС выкачали 0,09 млрд кубометров газа, уменьшив запасы на 0,09 пр. п. В итоге общая средняя заполненность хранилищ стала 75,1 млрд кубометров газа, или 74,68%.

На подобном низком уровне запасы не находились никогда. В 2021–2025 годах в среднем заполненность к 31 октября оставалась на уровне 89,77%. Показатель этого года ниже на 15,09 пр. п., чем средний уровень на указанную дату за пять лет.

По статистике европейцы торопились пополнять газохранилища. Так, темпы закачки голубого топлива в октябре составили в среднем 0,1%. Последний раз подобное наполнение в октябре наблюдали в 2023 году, тогда оно было 0,12%, медленнее фиксировали в 2025 году — только 0,01%.

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