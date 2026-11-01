Росконгресс: пузырь ИИ в мире начал сдуваться

Пузырь в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в мире начал сдуваться. Технологические компании ищут финансирование на международных рынках, поскольку стоимость их акций падает. Ожидается, что пузырь лопнет в I–II квартале 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росконгресс.

«То, о чем долго предупреждали эксперты и специалисты отрасли, начинает сбываться. Пузырь ИИ еще не лопнул, но начал стремительно сдуваться», — отмечают аналитики фонда.

30 октября биржи США, Японии, Южной Кореи, Турции, Китая и Тайваня рухнули на 1,7 трлн долларов. Криптовалюта потеряла 140 млрд долларов. Акции 16 ведущих технологических компаний упали более чем на 20% от максимумов за 52 недели, потеряв от 48% до 68%.

Аналитики фонда считают, что причина кроется в том, что компании заключают контракты на сотни миллиардов долларов, не имея возможности выполнить их за счет собственных средств. Риск краха, согласно историческим данным, превышает 50%, если отрасль в центре ажиотажа опережает рынок более чем на 100% за два года. Акции, связанные с ИИ, уже приближались к этой опасной отметке в начале текущего года.

Эксперты Росконгресса отметили, что падение активов, связанных с технологиями ИИ, началось на фоне того, что рынок посчитал слабыми отчеты компаний — лидеров отрасли. Гонка за нейросетями привела к необычайно высокому спросу на деньги, что серьезно истощило рынок. Крупные международные компании уже обращаются к внешним рынкам, пытаясь найти финансирование.

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