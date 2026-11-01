Рога, бальные платья и кровь: молодежь подралась на Китай-городе на Хэллоуин

Этой ночью множество молодых людей и подростков собрались на Китай-городе отпраздновать Хэллоуин. Они были в тематических костюмах. Видео с места событий появились в соцсетях.

0:25 Видео - © @ksolosina

На улице городе в эту ночь разгуливали персонажи хорроров, капитан Америка, девушки в бальных платьях, зомби, зайки, персонажи аниме и различные кровавые монстры. Еще замечена свинья на электросамокате. Ребята кричали, фотографировались и танцевали.

Комментаторы высоко оценили подготовку и костюмы участников, похвалили ребят за образы.

В центре Москвы участники Хэллоуин-пати начали слемиться и драться. На Китай-город приехали полицейские. Были и массовые задержания. На асфальте остались битые бутылки и пятна крови, грязные бинты.

Некоторые пользователи не поняли, почему приехало так много полицейских, ведь люди просто мирно праздновали, но в комментариях им рассказали, что происходило в центре.

«Там драки были между собой. Разогнать эту шайку! Родителей нет у этих малолеток что ли», — ответил один из пользователей.

Снимавшие «разгул нечисти» жители района обратили внимание на то, что после Хэллоуина на улице остались горы мусора.

«Ого, прям как в Европе, толпа ряженых бессмысленно скитается по улицам разбрасывая мусор под ноги», — подчеркнул один из комментаторов.

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