Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Нижегородской области
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В результате падения обломков беспилотника в Нижегородской области пострадала женщина, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Ранее он рассказал, что дроны атаковали Нижегородскую область ночью и утром в воскресенье. Перехвачено более 100 БПЛА.
«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», — сказал Никитин.
По его словам, пострадавшую доставили в больницу. Врачи оперативно оказали пациентке медицинскую помощь, угрозы ее жизни нет. Женщина уже отпущена домой.
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