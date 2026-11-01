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Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Нижегородской области

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

В результате падения обломков беспилотника в Нижегородской области пострадала женщина, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее он рассказал, что дроны атаковали Нижегородскую область ночью и утром в воскресенье. Перехвачено более 100 БПЛА.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», — сказал Никитин.

По его словам, пострадавшую доставили в больницу. Врачи оперативно оказали пациентке медицинскую помощь, угрозы ее жизни нет. Женщина уже отпущена домой.

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