сегодня в 12:38

Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Нижегородской области

В результате падения обломков беспилотника в Нижегородской области пострадала женщина, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее он рассказал, что дроны атаковали Нижегородскую область ночью и утром в воскресенье. Перехвачено более 100 БПЛА.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле», — сказал Никитин.

По его словам, пострадавшую доставили в больницу. Врачи оперативно оказали пациентке медицинскую помощь, угрозы ее жизни нет. Женщина уже отпущена домой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.