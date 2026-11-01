Более 2 млн руб могут потерять россияне из-за переноса концерта Шакиры в Египте

Более 2 млн рублей могут потерять россияне из-за переноса концерта колумбийской певицы Шакиры у пирамид в Египте, сообщает SHOT .

Организатор шоу собрала 36 туристов и двух координаторов. Билеты на концерт обошлись примерно в 1,2 млн рублей. К этому добавилась стоимость перелетов и проживания. Другие зрители приобрели пакетные туры, забронировали гостиницы и оплатили невозвратные билеты.

Самый дешевый стоячий билет обошелся им примерно в 14 тыс. рублей. У российских продавцов цены начинались от 34 тыс. рублей. VIP-билеты стоили от 48,5 тыс. рублей, а места в Golden Circle — от 50,5 тыс.

Шоу должно было состояться 28 ноября, но Шакира перенесла его на 2 апреля 2027 года. Причина — «обстоятельства в регионе». Это уже второй перенос. Новая дата выпала на пятницу, так что фанаты, которые заранее взяли отпуск на ноябрь, не смогут прилететь весной. Египетский оператор билетов пока не обновил информацию и не отвечает покупателям на вопросы.

Шоу должно было пройти 28 ноября, но Шакира перенесла его на 2 апреля 2027 года из-за «обстоятельств в регионе». Причем уже во второй раз. Многие фанаты, заранее взявшие отпуск на ноябрь, весной прилететь уже не смогут. Египетский оператор билетов пока показывает старую дату, не присылает уведомления и не отвечает покупателям.

Часть россиян все равно отправится в Египет по первоначальному плану — только вместо Шакиры их ждут пирамиды и прогулки по Нилу.

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