ЦОДД рекомендует москвичам сменить летнюю резину на зимнюю

Главный ориентир — стабильная среднесуточная температура ниже 5 — 7 градусов тепла. С похолоданием резиновая смесь летних шин твердеет и теряет эластичность. Это может привести к ДТП и заносу при резких маневрах, непредсказуемому поведению автомобиля на дороге и увеличенному тормозному пути.

Кроме того, водителям посоветовали обязательно проверить: давление в шинах, аккумулятор, фары и стеклоочистители, а также залить зимнюю стеклоомывающую жидкость.

«С наступлением устойчивой холодной погоды рекомендуем автомобилистам не откладывать замену летних шин на зимние. Особенно внимательно стоит следить за прогнозом тем, кто выезжает рано утром или поздно вечером, когда температура ниже и возможно образование гололедицы, а также при поездках в область», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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