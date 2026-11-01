175 лет железнодорожной станции Химки: как все начиналось

В 2026 году станции Химки исполняется 175 лет: она открылась 1 ноября 1851 года (13 ноября по новому стилю). Именно с этой точки отсчета началось формирование будущего города. Станция «Химская» стала первой от столицы на пути в Санкт‑Петербург — ее построили на 18‑й версте от Москвы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Место для станции выбрали не случайно. При изысканиях на предполагаемой 20‑й версте обнаружили дефицит воды, поэтому станцию сдвинули ближе к речке Химке: она стала источником водоснабжения для паровозов. Тогда здесь появились деревянные платформы, жилой дом для служащих, будки, помещение для пассажиров и так называемые водоемные дома — сооружения для водоснабжения.

Эти постройки стали настоящим ядром будущего поселения: вокруг постепенно вырос пристанционный поселок, открылись почта, телеграф, лавки и трактир, начали строить дачи. Так железная дорога интегрировала местность в общероссийскую транспортную сеть и дала мощный толчок развитию поселения.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сегодня Химки — современный округ, который стремительно меняется, но бережно хранит память о своих истоках. Преображается и сама станция: идет масштабная реконструкция. В планах — новые платформы, вестибюли, пешеходные мосты с лифтами и эскалаторами. Все это сделает транспортный узел удобнее и доступнее для пассажиров.

Впереди — еще один важный проект. В сентябре 2026 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень станции Монумент, которая появится между станциями Химки и Молжаниново. Решение о строительстве приняли после обращений жителей, а название станции выбрали сами химчане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве метро в области на семи направлениях.

«В 2027 году откроется первая подмосковная станция „Липовая роща“. Это „графитовая“ ветка (Рублево-Архангельская линия — ред.). Ну, и дальше, как я уже сказал, она дойдет до „Изумрудных холмов“», — отметил губернатор.

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