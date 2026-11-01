Криптобиржа Binance частично возобновила вывод средств после взлома

сегодня в 14:50

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о частичном возобновлении вывода средств после взлома.

«Мы продолжим поэтапно восстанавливать поддержку дополнительных активов и сетей по мере завершения проверок безопасности», — говорится в сообщении.

В Binance добавили, что дальнейшие обновления будут публиковаться через официальные каналы биржи.

Ранее бывший директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что криптовалютную биржу могли взломать хакеры. Биржа могла потерять 6,3 млрд долларов в результате «инцидента с безопасностью». Часть затронутых средств пришлось заморозить. На данный момент их объем составил 3 млрд долларов. Криптобиржа пообещала вернуть клиентам все потери.

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