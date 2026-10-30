Ущерб от возможной хакерской атаки на Binance может составить $6,3 млрд

Криптовалютная биржа Binance могла потерять 6,3 млрд доллара в результате «инцидента с безопасностью», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства фирмы в X.

Часть затронутых средств пришлось заморозить. На данный момент их объем составил 3 млрд долларов.

Компания расследует «инцидент с безопасностью». По ее данным, он мог произойти из-за «компрометации ноутбука инженера». Из-за этого злоумышленник получил доступ к контейнеру сервиса и инициировал несанкционированные транзакции по выводу средств.

Binance отметила, что покроет все убытки. Там заверили, что признаков утечки закрытых ключей от кошельков не наблюдается, а средства пользователей находятся в безопасности.

Ранее бывший директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что криптовалютную биржу могли взломать хакеры.

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