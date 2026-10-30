Неожиданно: мальчик в советской военной форме пришел в Белый дом на Хэллоуин
На праздновании Хэллоуина в Белом доме заметили мальчика, чей костюм выделился больше всего среди других детей. Малыш пришел в советской фуражке и с шевроном танковых войск, сообщает «Абзац».
Детей приняли в своей резиденции президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Все малыши нарядились в необычные костюмы в честь Хэллоуина, но один из ребят оказался настоящей звездой праздника.
На мальчика в советской фуражке и с шевроном танковых войск обратила внимание супруга американского президента. Она с интересом потрогала головной убор гостя и вручила ему сладкие подарки.
Рядом с мальчиком также была девочка в сарафане, напоминающем традиционный русский наряд. Ее волосы были заплетены в косы с красными лентами, а голову украшал небольшой кокошник. Пообщавшись с президентом США и его супругой, дети прошли дальше.
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