Ночью над регионами РФ уничтожили 1043 украинских дрона

сегодня в 10:09

В течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 1043 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской областей.

Также их сбили над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями.

Кроме того, дроны ликвидировали в небе над Московским регионом и Республикой Татарстан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть дронов была ликвидирована на дальних рубежах.

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