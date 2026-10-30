сегодня в 11:18

Россиянин Сидоренко победил первую ракетку мира и вышел в четвертьфинал WTT Champions

Россиянин Владимир Сидоренко обыграл японца Сору Мацусиму, лидера мирового рейтинга, на турнире по настольному теннису WTT Champions в Монпелье и пробился в четвертьфинал турнира, сообщает «Царьград» .

Матч во французском Монпелье завершился со счетом 3-1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:6) в пользу российского спортсмена. В четвертьфинале Сидоренко встретится с победителем матча между Дмитрием Овчаровым из Германии и Уго Калдерано из Бразилии.

Сидоренко занимает 19-е место в мировом рейтинге. Россиянин впервые одолел первую ракетку мира.

Турниры серии Champions проводит организация World Table Tennis (WTT). По значимости они уступают лишь турнирам Большого шлема и итоговым соревнованиям.

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