Появились кадры, как скорая забрала психа, бегавшего в трусах по Петрозаводску

Полуголого мужчину, который бегал по улицам Петрозаводска, плакал и пытался угнать автобусы, забрали медики скорой. Когда за ним приехали, он был весь в крови, сообщает «Daily Карелия» .

Инцидент произошел 28 октября. Неадекват в одних трусах бегал по дорогам, останавливал машины и пытался угнать автобусы. По данным очевидцев, в итоге его сбили.

За мужчиной приехала скорая помощь. В Сети появились кадры, как медики пытаются уговорить окровавленного мужчину проехать с ними. Вскоре пострадавший согласился. Он залез в карету при помощи одного из фельдшеров.

«Мужик голый, весь в крови. Прямо напротив моего дома! — сказала очевидица на видео, которое появилось в Сети.

По словам очевидцев, во время своего забега неадекват также дрался с прохожими.

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