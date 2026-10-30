Писатель и политолог Вадим Авва заявил, что три страны Прибалтики взяли радикально антироссийский курс задолго до событий 2014 и 2022 годов, сообщает RT .

Авва связал сложившуюся государственность стран Прибалтики с обслуживанием военной инфраструктуры НАТО. Он высказал мнение, что эту инфраструктуру готовят для нападения на Россию и Белоруссию.

«Сложившаяся государственность Прибалтики привела к тому, что на наших северо-западных границах сейчас находятся три форта с редким населением, чья функция — обслуживать разрастающиеся военные базы НАТО и прочую инфраструктуру, которая очевидным образом подготавливается для операции по вторжению и захвату территорий России и Белоруссии», — заявил Авва.

По словам политолога, национальная буржуазия Латвии и Эстонии в годы Великой Отечественной войны стала базой для латышского и эстонского легионов СС. Он также заявил, что в Литве школы называют именами коллаборационистов, а притеснения русского населения в регионе начались с конца XIX века и усилились после распада СССР.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что русофобия политиков Прибалтики мешает им трезво оценивать мировую ситуацию.

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