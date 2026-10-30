Сотрудники Мосавтодора поддержали приют в Ленинском округе

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Сотрудники Мосавтодора в третий раз присоединились к экологическому проекту «Хвостатые крышечки» приюта «Домашний» в Ленинском округе. Они передали пластиковые крышечки на переработку и помощь для животных, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора собрали и передали более 50 пятилитровых бутылок с пластиковыми крышечками в рамках проекта «Хвостатые крышечки». Акцию организовал приют «Домашний» в Ленинском округе Подмосковья. Сотрудники дорожной организации участвуют в ней в третий раз.

Собранное вторсырье направят на переработку. Вырученные средства пойдут на покупку кормов и необходимых медикаментов для животных под опекой приюта.

Кроме того, сотрудники Мосавтодора доставили в приют корма и средства гигиены для ежедневного содержания животных и ухода за ними. Многие подопечные «Домашнего» по-прежнему ждут будущих хозяев.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.