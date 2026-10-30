Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке мышиной лихорадки в России

В России с начала 2026 года не зарегистрировали ни одной вспышки геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной, а число заболевших находится в пределах многолетних показателей, сообщили в Роспотребнадзоре .

Поводом для разъяснений стала публикация о якобы начавшейся в стране вспышке инфекции. В ней утверждалось, что более 1,5 тысячи человек в разных регионах обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор запросил у издания, распространившего эту информацию, данные об источниках и документы, на которых основывались приведенные цифры.

В ведомстве подчеркнули, что ГЛПС действительно встречается в России и других странах, однако сама по себе регистрация случаев заболевания не означает начала эпидемии. Инфекция относится к природно-очаговым: ее возбудители циркулируют среди грызунов, прежде всего рыжих полевок. Человек может заразиться при контакте с животными или их выделениями, в том числе через загрязненную пыль. От человека к человеку мышиная лихорадка не передается.

Природные очаги ГЛПС существуют в Европе, Азии и Африке. В России наиболее обширные территории распространения инфекции находятся в Приволжском федеральном округе. Случаи заболевания в стране регистрируют ежегодно с 1978 года.

По данным Роспотребнадзора, за последние 25 лет общая заболеваемость демонстрирует тенденцию к снижению. Для ГЛПС характерны периодические подъемы числа случаев — в среднем раз в 3-5 лет. Они во многом связаны с изменением численности грызунов и доли зараженных животных в природных очагах.

В России продолжают проводить профилактические мероприятия, в том числе обработку территорий природных очагов от грызунов. Для диагностики хантавирусных инфекций, к которым относится ГЛПС, в стране есть отечественные тест-системы. В Роспотребнадзоре заверили, что лаборатории обеспечены необходимыми запасами для выявления заболевания.

Специалисты напоминают, что основная мера защиты — не допускать появления грызунов в жилых и хозяйственных помещениях. Продукты и питьевую воду следует хранить в закрытых емкостях, своевременно выносить мусор и соблюдать гигиену рук. Особенно осторожными нужно быть при уборке дач, сараев и других помещений, где могли находиться мыши.

Если после контакта с грызунами или следами их жизнедеятельности появились температура и другие признаки недомогания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

В Роспотребнадзоре заявили, что продолжают следить за эпидемиологической обстановкой. По состоянию на момент публикации оснований говорить о вспышке мышиной лихорадки в России нет.

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