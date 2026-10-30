В Наро-Фоминске отметили 108-летие комсомола

Гости Центрального дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске собрались на праздничное «комсомольское собрание» в честь 108-летия ВЛКСМ. Вечер посвятили воспоминаниям о молодости, дружбе и любви, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Режиссер праздника Оксана Акацкова предложила гостям вспомнить комсомольскую юность с помощью песен, фотографий и видео. В программе обратились к первой Всесоюзной вахте памяти в Наро-Фоминске, показателям пятилеток, комсомольским стройкам, фестивалям, БАМу и Ангаре.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи был одним из крупнейших молодежных объединений мира. За семь десятилетий в его ряды вступили около 160 млн человек. Практически у каждого гостя вечера была своя история, связанная с комсомолом.

Председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов поздравил собравшихся и рассказал со сцены, что получил комсомольские билет и значок еще в школе, как и тысячи его сверстников.

«Это было путешествием во времени!» — поделились впечатлениями зрители.

Гости пели и танцевали, вспоминая вечера в «клетке» — так называли площадку в парке Воровского, нынешнем Центральном парке имени В. В. Воровского. Участники договорились встретиться через год, 29 октября, в том же месте — ЦДК «Звезда».

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