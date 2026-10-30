сегодня в 15:12

В Химках провели смотр коммунальной техники для уборки парков в осенне‑зимний период

В парке Толстого прошел традиционный смотр коммунальной техники. Представители Дирекции парков, администрации Химок и Министерства благоустройства Московской области оценили состояние уборочной техники и инвентаря, а также готовность служб к работе в осенне‑зимний период, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Для содержания парковых территорий задействуют 20 единиц уборочной техники: тракторы, мини‑погрузчики, машины для вывоза снега и трициклы.

На участках, где требуется более компактное оборудование, будут использовать 52 единицы малой механизации — роторные снегоуборщики.

Для ручной уборки подготовили 500 единиц инструмента: лопаты, скребки и ломы. Уборку парков обеспечат 65 дворников и 20 механизаторов.

Химки системно готовятся к зимнему периоду: техника проверена, бригады укомплектованы и распределены по участкам, инвентарь полностью готов к работе. Это позволит своевременно и качественно поддерживать чистоту и безопасность парковых территорий для жителей и гостей округа в течение всего холодного сезона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.