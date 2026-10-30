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«Офис Моссада в РФ»: дом Аллы Пугачевой разрисовали в Подмосковье

Дом певицы Аллы Пугачевой разрисовали вандалы. На белой стене появилась надпись красной краской: «Офис Моссада в РФ», сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как женщина в худи прикрылась капюшоном и подходит к белоснежной стене возле дома. Она выводит надпись красным баллончиком.

Особняк Пугачевой находится в Подмосковье в деревне Малые Бережки. Этот дом артистка подарила внуку Никите Преснякову. Его пытались продать за 110 млн рублей, но так и не нашли покупателей.

Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным* живет на Кипре. Россию покинул также ее внук Никита Пресняков.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

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