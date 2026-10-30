В Подмосковье проведут около 200 ярмарок и запустят проект «Русская рыба»

Жители Подмосковья смогут посетить около 200 ярмарок в ноябре. С 1 ноября в регионе также начнет работу Всероссийская ярмарка «Русская рыба в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ноябре на ярмарках Подмосковья представят фермерские продукты, сезонные овощи и фрукты, домашние заготовки, выпечку, мед, молочную и мясную продукцию, рыбу, чай, травяные сборы и изделия мастеров.

Большинство площадок будет работать в формате «Товары регионов России» с продукцией разных регионов страны. Также пройдут ярмарки «Рыбный день», «Сделано в Подмосковье», «Предприниматели Подмосковья», «День народного единства» и «День матери». Найти площадки можно на интерактивном портале «Мой АПК».

С 30 октября по 1 ноября ярмарки «Товары регионов России» пройдут в Красногорске (ул. Большая Воскресенская, у д. 1), Зарайске (площадь Революции), Солнечногорске (Советская площадь, пересечение Советской и Почтовой улиц) и Раменском (Комсомольская площадь). Со 2 по 8 ноября — в Щелкове (ул. Талсинская, вдоль д. 2), Коломне (ул. Октябрьской революции, у д. 362) и Химках (проспект Мельникова, у д. 2б).

Всероссийская ярмарка «Русская рыба в Подмосковье» объединит около 30 торговых точек с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027 года. Вместо нескольких продавцов на одной площадке в каждом месте установят отдельную палатку с единым оформлением и ассортиментом. Проект реализуют в рамках концепции Минпромторга России и Минсельхоза России для продвижения рыбной продукции.

Палатки откроются, в частности, по адресам: Красногорск, Подмосковный бульвар, у д. 9; Химки, проспект Мельникова, у д. 10, корп. 1; Щелково, ул. Советская, у д. 95; Королев, ул. Исаева, у д. 1Б; Долгопрудный, Рыночная площадь, у д. 9; Мытищи, ул. Академика Каргина, у д. 38, стр. 1; Люберцы, Новорязанское шоссе, у д. 1А; Реутов, ул. Котовского, у д. 10А. Режим работы — с 10:00 до 19:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.