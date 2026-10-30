В Люберцах почтили память жертв политических репрессий
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Жители Люберец 30 октября возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и почтили память погибших и пострадавших минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В День памяти жертв политических репрессий в Люберцах состоялось памятное мероприятие. В нем приняли участие глава городского округа Владимир Волков, жители, члены Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО, школьники и волонтеры. Собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память погибших и пострадавших минутой молчания.
«Люберецкое общество жертв политических репрессий уже долгие годы возглавляет Ада Александровна Подколзина. Благодарю Аду Александровну и всех активистов за сохранение исторической памяти!» — отметил Владимир Волков.
День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России 30 октября. В этот день вспоминают погибших и пострадавших от репрессий, последствия которых затронули судьбы миллионов людей и их семей.
Памятник в Люберцах расположен возле здания Главпочтамта — на месте, где прежде находилось здание НКВД. Мемориал открыли в 2010 году. С тех пор ежегодно 30 октября здесь проходят памятные мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.