В Люберцах почтили память жертв политических репрессий

В День памяти жертв политических репрессий в Люберцах состоялось памятное мероприятие. В нем приняли участие глава городского округа Владимир Волков, жители, члены Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО, школьники и волонтеры. Собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память погибших и пострадавших минутой молчания.

«Люберецкое общество жертв политических репрессий уже долгие годы возглавляет Ада Александровна Подколзина. Благодарю Аду Александровну и всех активистов за сохранение исторической памяти!» — отметил Владимир Волков.

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России 30 октября. В этот день вспоминают погибших и пострадавших от репрессий, последствия которых затронули судьбы миллионов людей и их семей.

Памятник в Люберцах расположен возле здания Главпочтамта — на месте, где прежде находилось здание НКВД. Мемориал открыли в 2010 году. С тех пор ежегодно 30 октября здесь проходят памятные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.