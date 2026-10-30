Сотрудникам «БВТ-Барьер Рус» в Ногинске рассказали о схемах телефонных мошенников

В Ногинске работники предприятия «БВТ-Барьер Рус» стали участниками встречи, посвященной защите от телефонных аферистов. Помощник прокурора Светлана Савинцева познакомила сотрудников с наиболее распространенными способами обмана, которые применяют злоумышленники, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По ее словам, преступники чаще всего прибегают к тактике запугивания либо сулят легкую наживу. Ключевая рекомендация — если собеседник пытается вас торопить или пугает какими-то проблемами, следует остановиться и все перепроверить через официальные источники.

Встреча прошла в формате живого диалога: участники задавали вопросы и разбирали реальные ситуации из жизни. Такие профилактические беседы прокуратура проводит регулярно.