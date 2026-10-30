14 авторов из Подмосковья вышли в финал проекта «ТопБЛОГ»

Проект посвящен родному контенту — историям о России, ее людях и достижениях. Более 400 финалистов и выпускников направлений собрались на одной площадке, чтобы представить результаты своей работы, пройти заключительные испытания и вместе с экспертами и государственными командами определить перспективы развития своих медиапроектов.

«ТопБЛОГ» — самый масштабный в стране медиапроект по поддержке и развитию авторов социально значимого контента. В 2026 году проект привлек более 75 тысяч участников из всех 89 регионов России.

«Шестой сезон „ТопБЛОГа“ показал, какой силой обладает объединение талантливых авторов, государственных команд и технологических лидеров. Блогеры привносят в эту работу понимание аудитории и умение говорить с людьми, партнеры — отраслевую экспертизу и ресурсы для воплощения идей. Так рождаются медиапроекты, способные привлечь внимание к важным для России темам и вдохновить тысячи людей на действие. Для нас принципиально, чтобы талант человека получал продолжение в деле, а его рост становился вкладом в развитие страны. Президентская платформа помогает пройти этот путь: получить сильную подготовку, найти партнеров и взяться за задачи, которые прежде казались сложными. Именно ради таких перемен в жизни людей мы работаем», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Девиз шестого сезона — «Родной контент. Держим слово — поддерживаем страну». Авторы учились создавать истории о России в двух направлениях. В образовательной программе «Медиакампус» за выход в финал боролись более 35,5 тысяч участников — почти 240 человек на место. В треке «Министерство контента» второй сезон собрал более 12,5 тысяч заявок, 550 авторов прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования в «Сенеже». В финале участники представят 22 медиапроекта, созданных совместно с шестью федеральными министерствами страны.

В программе «Министерство контента» участвуют семь авторов из Московской области. Учитель английского языка Анна Деодатова из Чехова в блоге «Быть классной» объединяет педагогов, родителей и школьников. Автор агроблога «Клубника-СТ» Святослав Муромский из Ступино уже 11 лет помогает садоводам выращивать ягоды. Блогер и стример Софья Фролова из Дмитрова знакомит сверстников со спортивными и общественными проектами. Руководитель НКО «В защиту права» Ангелина Светик из Мытищ развивает проект #КиберЛюди, поддерживает участников СВО и их семьи. Руководитель департамента по развитию предпринимательства из Электростали Ирина Епифанова рассказывает о местных предприятиях и инвестициях. Эксперт по инклюзивному туризму Надежда Штрекер из Подольска ведет блог «Колесим по-семейному». Фитнес-тренер и амбассадор «ТопБЛОГа» Павел Корпачев из Одинцово объясняет принципы питания и физической активности.

В направлении «Медиакампус» участвуют восемь авторов. Волонтер Иван Гузей из Мытищ развивает проект «Народная Память». Хирург и эндоскопист Дмитрий Дмитриевский из Люберец ведет гастрономический блог «Общий счет». Денис Михайлов из Балашихи делает обзоры покупок и распаковки, его аудитория составляет 100 тысяч подписчиков. Учитель русского языка и литературы Маргарита Широкова из Балашихи рассказывает о педагогических событиях и конкурсах. Нина Симонова из Красногорска обучает будущих учителей. Кандидат филологических наук Инна Науман из Жуковского объединяет в образовательном блоге преподавание русского языка с опытом работы на телевидении. Авитолог Валентина Крылова из Балашихи ведет блог о творчестве и проводит мастер-классы для детей и родителей.

Три дня финала станут интенсивом по работе в современной медиасреде: участников ждут занятия по применению нейросетей, работе с содержанием и драматургией публикаций, правовым вопросам в медиасреде, мобильному репортажу и развитию общественного влияния. 30 октября к участникам присоединятся представители федеральных ведомств, партнеры и популярные блогеры — площадка соберет более 750 человек. В 19:00 (по мск) начнется церемония награждения победителей с прямой трансляцией в VK Видео, а 31 октября в 19:30 (по мск) церемонию покажет телеканал «Большой эфир» оператора «Триколор».

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте https://topblog.rsv.ru.