Волонтеры привезли 69-летнего неизлечимо больного голландца в казино

сегодня в 19:11

В Нидерландах неизлечимо больной мужчина загадал последнее желание — сходить в казино и еще раз испытать азарт любимой игры. Игорное заведение он в прошлом посещал вместе с супругой. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях.

Мечту 69-летнего голландца исполнил благотворительный фонд Ambulance Wens, который помогает тяжелобольным людям, не способным самостоятельно передвигаться.

Обычно фонд просят организовать встречу с близкими или поездку на стадион, но этот мужчина выбрал казино.

В итоге волонтеры привезли пенсионера в заведение прямо на носилках и позволили ему сыграть еще раз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.