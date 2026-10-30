Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках завершается
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области подходит к концу, сообщает ТАСС.
По ее словам, все прошло без инцидентов. И Россия, и Украина отметили высокую организацию миссии.
Люди, эвакуированные из населенного пункта, уже находятся в Армянске в Крыму. В дальнейшем их направят в Россию и на Украину.
«Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска», — рассказала Лантратова.
Эвакуированных людей сопровождают в пункты временного размещения.
Россия и Украина ранее договорились о временном прекращении огня в Алешках на херсонском направлении для доставки помощи и эвакуации жителей. Гуманитарную миссию координируют российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.
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