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Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках завершается

Спецоперация
Кирилл Каллиников

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области подходит к концу, сообщает ТАСС.

По ее словам, все прошло без инцидентов. И Россия, и Украина отметили высокую организацию миссии.

Люди, эвакуированные из населенного пункта, уже находятся в Армянске в Крыму. В дальнейшем их направят в Россию и на Украину.

«Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска», — рассказала Лантратова.

Эвакуированных людей сопровождают в пункты временного размещения.

Россия и Украина ранее договорились о временном прекращении огня в Алешках на херсонском направлении для доставки помощи и эвакуации жителей. Гуманитарную миссию координируют российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

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