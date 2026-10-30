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Ушаков: РФ начала согласовывать трехсторонние переговоры с США по Украине

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным сообщил, что Москва начала согласовывать с Вашингтоном даты проведения переговоров по Украине, которые планируют провести в Абу-Даби, сообщают «Вести» .

«Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США в Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре», — сказал Ушаков.

По словам помощника российского лидера, в настоящее время российская сторона передала американцам некоторые свои соображения и ждет ответа. Точные даты переговоров пока неизвестны, они согласовываются.

Точные даты переговоров выбирают в том числе с учетом как внутреннего, так и международного характера.

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