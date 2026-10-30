Глава Дмитровского округа рассказал школьникам о детской мечте водить автобус

Михаил Шувалов рассказал школьникам, что в детстве мечтал водить автобус. Он родился в Кимрах и из-за службы отца-военного несколько раз менял школу. Первый рубль заработал в восемь лет: гостя у прабабушки под Тамбовом, помогал пасти коров.

Ученики спросили, каким глава видит Дмитровский округ через десять лет. Шувалов ответил, что хочет видеть его процветающим, уютным и красивым. Возможности для развития дают природа, спортивные объекты, канал имени Москвы, места отдыха, предприятия и прежде всего люди.

Характер Дмитрова глава описал словами «мужественный, отважный и трудолюбивый», связав это с историей защиты города от врагов и трудом поколений жителей. Главным в своей работе он назвал ответственность за все происходящее в округе. Шувалов также рассказал о недавнем посещении подлодки, носящей имя Дмитрова, и сложной, ответственной службе подводников.

«Жена, мои дочки — для меня все. И просто то, что они у меня есть, их любовь — это главное в моей жизни. Они моя опора, поддержка, я их тоже очень люблю», — поделился Михаил Шувалов, отвечая на вопрос о поддержке в трудные минуты.

В завершение глава пожелал ребятам любить город и малую родину, получать профессию, открывать новые места и возможности, а после учебы по возможности возвращаться в округ, работать, создавать семьи и растить детей.

«Классные встречи» позволяют школьникам напрямую общаться с интересными людьми, узнавать об их жизненном пути и задавать вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.