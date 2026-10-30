Россиянину вернули иск, усмотрев в его подписи «неизвестное животное с рогами»

Юрист Александр Питниченко рассказал в соцсетях историю из практики, случившуюся в 2023 году. По его словам, одному из его клиентов вернули иск из-за того, что в его личной подписи увидели «неизвестное животное с рогами».

По словам юриста, пару лет назад он помогал клиенту с потребительским спором. Он занимался возвратом денег за ненужную услугу. Парень заключал договор с одним паспортом, а когда ему исполнилось 20 лет, он решил сменить подпись и сдал иск уже с новой подписью.

«Ну сдал и сдал, по карточке дела спустя время смотрю — иск возвращен. Получаем на руки определение, и я вижу то самое неизвестное животное с рогами, которое стояло вместо подписи истца. Меня с этого просто разорвало», — пишет юрист.

Иск в итоге подали заново, написав пояснения, что паспорт и подпись были изменены, — и дело приняли к производству. Удалось ли в итоге выиграть дело, юрист не уточнил, но отметил, что «неизвестное животное с рогами» запомнил на всю жизнь.

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