«Я люблю тебя! Пиши!»: в Алешках подруги простились перед эвакуацией

В Алешках Херсонской области на видео попал трогательный момент, как местная жительница прощалась с подругой, которая эвакуируется к родственникам в Крым. Кадры, как две пенсионерки с трепетом обнимали друг друга перед расставанием, опубликовал Telegram-канал SHOT .

«Я люблю тебя! Пиши!» — сказала одна из пенсионерок, которая приняла решение остаться в Алешках.

Сама пенсионерка уехать из города не может — из-за своих собак. Уезжающая Мария Викторовна рассказала, что родные у нее есть еще и в Красноярске, но пока она побудет у близких в Крыму.

Проводить ее пришла подруга, решившая остаться в Алешках. Пенсионерка признается, что до наступления режима тишины в городе было очень тяжело. Все местные сейчас желают только одного — мирного неба и прекращения боевых действий.

30 октября в Алешках прошла гуманитарная миссия и эвакуация местных жителей. С самого утра в город приехала колонна с продуктами питания, медикаментами, врачами, топливом и многим другим. Сопровождали ее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В настоящее время в Алешках действует режим тишины, который не нарушала ни одна из сторон. Договоренности о проведении гуманитарной миссии были достигнуты во время переговоров России и США, а также при посредничестве американской первой леди Мелании Трамп.

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