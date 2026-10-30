Беременная Мирослава Карпович показала живот в гламурной фотосессии

Актриса театра и кино Мирослава Карпович, ожидающая первенца, показала изменившуюся фигуру на новой фотосессии. Кадры с округлившимся животом она опубликовала в личном блоге.

На фото 39-летняя звезда «Папиных дочек» позирует в розовом платье в пол с пышными гофрированными рукавами и плиссированной юбкой, переходящей в небольшой шлейф. Образ дополнили белые серьги до плеч, гламурный макияж и уложенные локонами волосы. В один из моментов актриса погладила округлившийся живот.

Второй образ — объемный белый атласный топ с открытыми плечами, белые театральные перчатки и черная юбка-карандаш; волосы собраны в хвост, на голове — черная шляпка-таблетка с широкими полями, сдвинутая набок, из украшений — дутые серьги из желтого металла.

«Благодарю царство фей за память, за нежность, за момент…» — написала Карпович, поблагодарив фотографа, визажиста и стилиста по волосам.

В июне 2026 года актриса сообщила, что вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Евгений Рагулин, занимающийся лакокрасочной продукцией. В сентябре Карпович подтвердила слухи о беременности, а в начале октября объявила об уходе в декретный отпуск.

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