Под Гатчиной пьяная компания избила инспекторов ДПС: четверо задержаны

В Ленинградской области задержали четверых за нападение на инспекторов ДПС. Пьяные молодые люди напали на полицейских в ночь на 25 октября возле одного из домов на улице Центральной в деревне Сяськелево под Гатчиной, сообщает Следком Ленинградской области .

По данным следствия, компания решила помешать инспекторам выполнять работу. В ходе нападения молодые люди бросились на полицейских с кулаками и били их по голове и ногам.

Нападавшими оказались 25-летняя женщина, 18-летний молодой человек и двое 17-летних подростков. Против них возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

Суд избрал меры пресечения: женщину заключили под стражу, 18-летнего молодого человека и одного из 17-летних подозреваемых отправили под домашний арест. Меру пресечения второму 17-летнему пока не избрали.

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