В отеле под Одинцовом волосы 9-летней девочки затянуло в слив джакузи

В подмосковном парк-отеле под Одинцовом волосы 9-летней школьницы затянуло в слив джакузи. Школьница провела под водой около двух минут и чуть не погибла, ее спасли родители, сообщает Mash .

Предварительно известно, что ребенка спасли и доставили в больницу, изначально ее состояние оценивали как средней тяжести.

Родители рассказали, что сами достали девочку из воды и откачали ее. Джакузи стояло на улице, кроме семьи, в нем никого не было, а глубина бассейна составляла всего 70 сантиметров — при этом девочка хорошо плавала. Она нырнула и около двух минут не всплывала, после чего родители бросились ее вытаскивать.

В настоящее время с девочкой все в порядке, несмотря на пережитый сильный стресс. Семья приехала в отель накануне и должна была уехать в день происшествия, претензий к отелю у них нет.

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